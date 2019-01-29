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вторник, 29 января, 2019, 11:15 Мир
Президент Италии снизил пенсионный возраст для населения – закон подписан

Президент Итальянской республики Серджо Маттарелла подписал в понедельник закон, предусматривающий снижение пенсионного возраста и введение базового дохода для малообеспеченных.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

«В понедельник итальянский президент Серджо Маттарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста и введения базового дохода для малообеспеченных граждан, одобренный правительством страны еще 18 января», – говорится в сообщении.

Данные изменения вступят в силу для частного сектора с апреля, а для государственного – с августа.

Возраст выхода на пенсию теперь будет рассчитываться по так называемой «квоте 100», которая означает, что сумма возраста и стажа должна равняться 100. Следовательно, минимальный возраст для выхода на пенсию составляет 62 года при рабочем стаже 38 лет. При этом, с увеличением возраста выхода на пенсию нужен будет меньший стаж. А сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет – соответственно правила, введенного во время экономического кризиса в 2011 году.

Как известно, снижение пенсионного возраста и введение базового дохода было одним из предвыборных обещаний «Движения 5 звезд», представители которого сейчас находятся при власти в Италии.
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