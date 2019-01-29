Порошенко раскритиковал «канцлерскую» идею Тимошенко

Политики-популисты подвергают Украину на серьезную опасность своими бессмысленными экспериментами – прямо предлагают возврат к авторитаризму, или же камуфлируют в экзотический проект «парламентской республики канцлерского типа».

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK.

Он подчеркнул: никто не сомневается, что Россия жаждет реванша, как и то, что попытается вмешаться в наш избирательный процесс, чтобы насадить здесь прокремлевскую власть, «обеспечить такую конфигурацию власти, которая заблокирует процесс европейской и евроатлантической интеграции», подчеркнул Глава государства.

Кроме того, он отметил: на серьезную опасность Украину подвергают и популисты. Если же их не остановить и допустить к власти, все испытания, пережитые в течение последних лет, в результате войны и экономической агрессии со стороны России, окажутся напрасными.

«Своими бессмысленными экспериментами популисты толкают страну к новым политическим и экономическим потрясениям. То что, мы хотим догнать наших успешных западных соседей, или, наоборот, скатиться до уровня Венесуэлы? Именно второй путь – не в Брюссель, а в Каракас предлагает нам большое количество кандидатов», – убежден Порошенко.

Он отметил: не так давно «кто-то из оппозиционеров» заявлял, будто быть популистом означает служить людям.

«Нет, это значит врать людям, обманывать и обрекать их на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле. Некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине. Отдельные кандидаты предлагают возврат к авторитаризму, кто-то говорит об этом прямо. Кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа с неограниченными полномочиями канцлера и, по сути, однопартийным парламентом. Кстати, этот опасный проект является абсолютно неконституционным – способ принятия новой конституции в обход Верховной рады», – подчеркнул Президент.

По его словам, в заявленной концепции «почему-то» исчезло НАБУ и другие антикоррупционные органы. Зато борьба с коррупцией остается стратегическим приоритетом Украины. Об этом свидетельствует то, что Высший антикоррупционный суд заработает уже в этом году.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко заявил, что будет подавать свою кандидатуру на президентских выборах в марте 2019 года.

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