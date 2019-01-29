Порошенко объяснил, почему государство занялось вопросом церкви

Томос об автокефалии стал для Украины вторым актом провозглашения Независимости. Власть должна заниматься такими вопросами, ведь это ключевой элемент государственного строительства.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK.

Он подчеркнул: многие до последнего не верили в независимость Украинской автокефальной поместной православной церкви. И томос стал большой победой Украины.

«Для нас – это, как еще один Акт провозглашения Независимости, это ключевой элемент государственности, каким не просто имеет право, а должен заниматься Президент и вся наша команда», – подчеркнул Глава государства.

Реакция же украинского народа на свою церковь «просто фантастической».

«Каждый день без какого-либо вмешательства государства приходе присоединяются к нашей церкви. Нам есть, что отчитаться обществу, ведь наш успех – результат глубокого понимания проблем, твердой политической воли и реальных шагов, а не пустых обещаний и истерических лозунгов», – подчеркнул Порошенко.

В то же время, он приветствовал голосование парламента относительно закрепления в Конституции курса государства в НАТО и ЕС.

«В Конституцию входят обязательства всех ветвей власти обеспечить гармонизацию законодательства и вступление Украины в НАТО и Европейский союз. Кто верил, что мы это сделаем необратимым путем?», – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко подчеркивал, что единственный шанс сохранить государство – стать европейской страной счастливых людей.

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