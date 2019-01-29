Порошенко – объект личной ненависти Путина, – писатель Юрий Щербак

Объектом персональной ненависти украинофоба Путина стал Петр Порошенко. Ненависть эта личная токсична. Обусловлена неуступчивой позицией Президента Украины. Но Порошенко переиграл Путина в многих компонентах военно-дипломатической борьбы.

Об этом во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK, сказал дипломат, писатель и председатель комитета национальной премии имени Тараса Шевченко Юрий Щербак.

Писатель отметил, что нынешний день – важный для Украины, ведь во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» различными украинскими и международными дипломатами и политиками было сделано очень оптимистичные заявления и прогнозы относительно Украины.

«А нам сегодня так не хватает оптимизма. У нас есть специалисты только по плачу. Я благодарен Президенту Порошенко, что он сломал эту традицию – перестал плакать. Я также благодарен за то, что в своем выступлении Президент открыл «врата будущего», – отметил Юрий Щербак.

Он добавил, что у него нет никаких сомнений, что именно Петр Порошенко одержит победу на выборах Президента.

В то же время писатель отметил, что выборы Президента 2019-го года – это «момент истины». Также Юрий Щербак обратился ко всем украинцам, чтобы они не забывали, что выборы будут проходить во время войны.

«Уважаемые украинцы, я обращаюсь к вашим сердцам и вашему разуму, к вашей памяти и надежде! Мы будем проходить очень непростой экзамен на наше единство, сплоченность и мудрость. Не забывайте о том, что выборы проходят во время войны.

Вдумаемся, что огромная ядерная держава, которая угрожает нам тактическим атомным оружием, возглавляемая международным преступником Путиным, растоптав все соглашения, пять лет ведет войну против Украины! Эта война – гибридная. Но на самом деле она – тотальная. Ведь ведется на нескольких фронтах, включая избирательно-политический фронт.

Ставка в этой войне – самая высокая. Агрессор хочет сломать волю Украины, посеять раздор и подорвать веру в нашу государственность и ее лидеров. Мы должны это прекрасно понимать», – подчеркнул Юрий Щербак.

Должны понимать украинцы и то, добавил писатель, что объектом персональной ненависти украинофоба Путина стал Петр Порошенко.

«Ненависть эта личная и токсичная. Обусловлена неуступчивой позицией Президента Украины. Его эффективными усилиями в организации противодействия российской агрессии. Поэтому давайте скажем прямо, что Президент Порошенко переиграл Путина во многих компонентах военно-дипломатической борьбы. Спасибо ему за это», – сказал Щербак.

Напомним, сегодня, 29 января, в Международном выставочном центре в Киеве проходит форум «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» при участии Президента Украины Петра Порошенко.

Добавим, что именно там Порошенко объявил о своем участии в выборах Президента.

Верховный главнокомандующий заявил, что Украина должна сделать все, чтобы никогда больше не спрашивать у Москвы, куда нам идти.

«Это исключительное право украинского народа. И этот путь называется «Прочь от Москвы», – подчеркнул Петр Порошенко.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.