Политолог озвучил, сколько стоит предвыборная кампания топ-политиков

Крупнейшие украинские политики тратят на избирательную кампанию минимум 150-250 миллионов долларов. Согласно практике, примерно сорок процентов бюджета кампании используются неэффективно. И впоследствии львиная доля этих средств возвращается в государственную казну.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Андрей Золотарев.

«Победители выборов потратят на кампанию 150-250 миллионов долларов, минимум – это пороговая цена. Вероятно, учитывая современные технологии, в частности в Интернете, на нынешних выборах эта цифра удвоится», – убежден политолог Андрей Золотарев.

Сейчас у политиков на треть меньше средств, чем во время прошлых избирательных кампаний, отмечает эксперт.

«Экономика упала, денег в офшорах стало меньше, а потому и меньше финансов вливают в кампании. Кроме того, главные ставки всегда на парламентские выборы», – отмечает политолог.

Несмотря на то, что многие кандидаты в президенты будут тратить огромные средства на кампанию, то есть надежда, что деньги вернутся и пополнят украинский бюджет.

«Согласно практике, примерно сорок процентов бюджета кампании используются неэффективно. После окончания избирательных процессов рекламные менеджеры покупают себе новые автомобили, руководители штабов – квартиры и дома под Киевом. Заметно, как после больших кампаний увеличиваются доходы отдельных лиц», – говорит политолог.

В то же время, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов обращает внимание на положительный момент выборов.

«Как бы там не было, но деньги, которые политики тратят на кампанию, все равно попадают опять в экономику. Десять лет назад речь шла даже о один-два процента прироста, который формировали избирательные кампании», – добавляет Александр Леонов.

К слову, что еще интересно, Национальная полиция Украины зарегистрировала еще 41 (357 сообщений) сообщения о преступлениях, связанных с избирательной кампанией.

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