Подервянский напомнил о «лисичке с белым хвостиком», которая угрожает Украине

Есть такая «северная лисичка» с белым пушистым хвостиком. Вспомнили?! Она может появиться на наших просторах. Но чтобы она не появилась, или чтобы у нее было на это меньше шансов, я сегодня здесь.

Об этом во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслирует телеканал ZIK, заявил украинский художник, автор сатирических пьес Лесь Подервянский.

Лесь Подервянский рассказал, почему решил поддержать Порошенко и его решение во второй раз принять участие в выборах президента:

«Уважаемые соотечественники, я скажу коротко. Есть такая «северная лисичка» с белым пушистым хвостиком. Вспомнили?! Она может появиться на наших просторах.

Но чтобы она не появилась, или чтобы у нее было на это меньше шансов, я сегодня здесь. Я здесь, потому что у меня есть дочь Настя и внук Тимур. Я все сказал. Слава Украине!» – заявил художник.

Напомним, сегодня, 29 января, в Международном выставочном центре в Киеве проходит форум «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» при участии Президента Украины Петра Порошенко.

Добавим, что именно там Порошенко объявил о своем участии в выборах Президента.

Верховный главнокомандующий заявил, что Украина должна сделать все, чтобы никогда больше не спрашивать у Москвы, куда нам идти.

«Это исключительное право украинского народа. И этот путь называется «Прочь от Москвы», – подчеркнул Петр Порошенко.

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