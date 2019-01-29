«Поделился властью с людьми», – городской председатель Днепра о том, почему поддержал Порошенко

Раньше никому в голову не приходила мысль поделиться властью и полномочиями с людьми. Лишь один человек смог сделать это. И фамилия этого человека – Порошенко.

Об этом во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK, заявил городской председатель Днепра Борис Филатов.

Борис Филатов отметил, что лично он и мэры других украинских городов считают децентрализацию нужной реформой для Украины, ведь она сможет побороть коррупцию.

«Раньше никому в голову не приходила мысль поделиться властью и полномочиями с людьми, с территориальными общинами. Лишь один человек поделился властью с людьми. И фамилия этого человека – Порошенко. Я считаю, что совершенно несправедливо не признавать того, что сегодня в каждом отремонтированном детсаду, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частичка заслуг Петра Алексеевича», – заявил Борис Филатов.

Мэр Днепра подчеркнул, что децентрализация – действительно одна из самых успешных реформ, ведь территориальные общины получили больше полномочий. В то же время Филатов отметил, что децентрализации в городах-миллионниках нужно придать большее значение.

«Большие города не могут идти в будущее и не могут развиваться без расширения своих прав. Что мы должны сделать для их стабильного развития? Все мы знаем, что бюджеты крупных городов зависят от дотаций и субвенций государства. Ежегодно в наш карман пытаются залезть чиновники из Минфина. Особенно накануне принятия бюджета. Для того, чтобы сделать децентрализацию безвозвратной, мы обязаны принять Кодекс о местном самоуправлении.

Крупным городам необходимо предоставить право делегировать полномочия районам и микрорайонам. Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими площадками. Деньги должны быть в самом низу», – подчеркнул Борис Филатов.

Кроме этого чиновник рассказал, какие еще полномочия нужно передать на места.

«Нужно сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить с протянутой рукой. Также надо дать крупным городам возможность заимствовать средства на внешних рынках. Земельный кадастр должен быть на местах. Местное управление должно иметь контроль над налогами. Экологический контроль также должен принадлежать местным общинам.

Только мы на местах можем провести баланс между закрытием вредных предприятий, между сохранением рабочих мест и между компенсацией на рекреацию. Мы не понимаем, почему в большом городе мы должны дышать грязным воздухом, если разрешение на выбросы дают в министерстве!

Нужно урегулировать и вопрос муниципальной полиции, которая во всем мире подчиняется местному самоуправлению», – заявил Борис Филатов и добавил, что это лишь небольшая частичка того, что он предлагает для общего обсуждения.

Подводя итоги, мэр Днепра заявил: «Залечив раны взаимных обид, мы должны понимать, что настало время творить».

Напомним, сегодня, 29 января в Международном выставочном центре в Киеве состоялся форум «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» при участии Президента Украины Петра Порошенко.

Добавим, что именно там Порошенко объявил о своем участии в выборах Президента.

Верховный главнокомандующий заявил, что Украина должна сделать все, чтобы никогда больше не спрашивать у Москвы, куда нам идти.

«Это исключительное право украинского народа. И этот путь называется «Прочь от Москвы», – подчеркнул Петр Порошенко.

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