«Первые киборги»: во Львове почтили подвиг Героев Крут молитвой на Лычаковском кладбище

Сегодня, 29 января, в 101-ую годовщину подвига Героев Крут, на Лычаковском кладбище возложили цветы и лампадки к могилам двух участников легендарного боя – Андрея Лазаренко и Игоря Лосского.

Об этом сообщает корреспондент IA ZIK с места происшествия.

Отметить подвиг Героев Крут на Лычаковское кладбище пришли несколько десятков человек, среди них были представители областной и городской власти, общественные деятели и молодежь.

Молитву по всем погибшим сперва провели возле могилы одного из погибших участников боя под Крутами Игоря Лосского, а потом второй раз состоялся молебен у места захоронения Андрея Лазаренко. К их могилам все желающие возложили цветы.

Почетный караул во время поминального мероприятия несли курсанты Львовского государственного лицея с усиленной военно‑физической подготовкой имени Героев Крут. После молитвы они прошли торжественным маршем.

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