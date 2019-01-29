Парубий: Столетие назад те, кто сложили оружие и пошли пахать землю, потом хоронили в ней своих убитых детей

Сто лет назад, из-за потери государственности, украинцы пережили организованный чужаками геноцид. Сегодня же враг «обломал зубы об украинских воинов, поэтому сконцентрировал все силы на расколе государства изнутри.

Об этом во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK, заявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он подчеркнул: сто лет назад большевистские популистские лозунги были очень популярными, враг широко их использовал, агитируя наши военные подразделения и призывая не вести войну, а возвращаться домой. Многие так и поступили, оставив фронт и не поддержав украинскую власть.

«И уже через 15 лет те, кто сложил оружие и ушел домой пахать землю, хоронили в ней своих убитых Голодомором детей. Собственное государство – это не формальности. Именно в результате потери государственности украинцы пережили организованный чужаками геноцид, уничтожение интеллигенции, духовенства, крестьянства», – отметил Председатель ВР.

Сегодня же, по его мнению, граждане стоят перед теми же вызовами, однако на сей раз враг, «обламавши зубы об украинских воинов», сконцентрировал все силы на раскол государства изнутри.

«Мы хорошо усвоили уроки столетней истории и сделали выводы, больше не повторим ошибок. Враг не учел того, что уже выросло новое поколение украинских патриотов, которое не поддается пропаганде и хорошо умеет бороться с ним», – подчеркнул Парубий.

Он подчеркнул: чтобы победить, Украине нужно единство. Поэтому достижение этого – наша задача и прямая ответственность.

«Пять последних лет, которые мы прошли все вместе, это пять лет постоянной борьбы – на фронте, дипломатическом поле, в экономике, управлении, образовании и медицине. Каждый украинец на своем посту боролся за государство и выстоял. Были ли у нас ошибки? Наверное, да. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, а мы работали», – подчеркнул Парубий.

Он убежден: Украина своей борьбой повлекла геополитические изменения, остановила агрессию Путина, объединила против диктатора весь цивилизованный мир.

«За пять лет – от Майдана и до сегодня – мы совершили невероятный прорыв, организовали эффективную боеспособную армию», – отметил председатель ВР.

Кроме того, он подчеркнул: «эпохальным событием» стала и поместная церковь, подписание Ассоциации с ЕС и внедрение безвиза. Также отметил проведение декоммунизации, мол, в Украине больше нет ни одного памятника Ленину или Сталину.

«Это, фактически, этап ментальной деоккупации. Шаг за шагом, мы приближаемся к Европейскому союзу. Я убежден, что в недалеком будущем это и станет залогом нерушимости наших границ, гарантией безопасности нынешнего и последующих поколений, фактором экономического роста», – считает Парубий.

Вместе с тем он подчеркнул: нужно сохранить и защитить наш язык, который является «уникальной прошивкой», что «реализовывает неразрывное единство» миллионов украинцев.

«Наша борьба сегодня – не за булаву или должности, это наша ответственность перед Украиной и украинским народом. Сегодня речь идет не только о выдвижении достойного кандидата в Президенты, но и о необратимости нашего пути для построения современной, свободной, европейской Украины. Речь идет про наш путь в НАТО, Европейский союз, непреклонность в борьбе с агрессором, продолжение изменений в стране, нашего безостановочного движения собственным украинским путем», – подчеркнул Парубий.

Кроме того, он подчеркнул: сто лет назад под станцией Круты», оборонять страну поднялось юношество. Они достойно выполнили свой воинский долг, как и сегодня – наши воины на востоке.

«Сегодня утром на Аскольдовой могиле я еще раз понял важную истину: больше не имеем права потерять украинское государство. Свободная, могучая современная страна, где в безопасности и благополучии живет каждая украинская семья – наша цель. Это и является наивысшим почитанием памяти наших героев. Больше не имеем права проигрывать, больше не будем проигрывать, Украина победит», – резюмировал Андрей Парубий.

Как сообщалось, сегодня во время форума От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» Петр Порошенко объявил, что будет подавать свою кандидатуру на президентских выборах в марте 2019 года.

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