Оккупированный Крым ждет катастрофа без Украины: в России бьют тревогу

Реконструкция Северо-Крымского канала, который, по замыслу оккупационных властей, должен был спасти от засухи весь полуостров, не имеет смысла без подачи воды с Украины.

Об этом предупредил в эфире Крым.Реалии российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

«Никакого смысла нет. Расход канала – 300 кубометров в секунду, очень велик. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров. Я предложил: «Ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете», – сказал эксперт.

По словам Медовара, существенной причиной неудачи может стать длительный простой канала.

«Когда он существует постоянно, происходит стационарное насыщение. То есть, канал не питает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года он не функционирует, он сухой, все потекло вниз и для того, чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды», – пояснил геолог.

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году был перекрыт Северо-Крымский канал, соединявший полуостров с Днепром, в связи с чем оккупанты столкнулись с отсутствием пресной воды.

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