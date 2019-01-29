НАТО продолжит давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины, – генсек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины и выполнение Минских соглашений.

Об этом он заявил на встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, говорится в сообщении на сайте НАТО, – пишет «Европейская правда».

Как отмечается, во время встречи Столтенберг и Лайчак обсудили ситуацию в Украине.

Генсек НАТО приветствовал усилия Словакии по уменьшению напряжения, укрепления доверия и содействия диалогу, подчеркнув, что «НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по Минским соглашениям».

В свою очередь Лайчак проинформировал Североатлантический совет о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.

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