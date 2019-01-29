НАТО хочет ускорить вступление Украины в Нато, – Полторак

Министр обороны Степан Полторак заявляет о готовности Североатлантического альянса ускорить вступление Украины в НАТО.

Об этом передает «Прямой».

"Что изменилось в 2018 году, и даже до того в 2016-2017 годах? Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины. И это ответ на все заявления о том, что «нас там никто не ждет и мы никому не нужны», - сказал Полторак.

Он отметил, что Украина должна не только вступить в Альянс, но и научиться воевать.

«Нам нужно достичь стандартов, требуется новое оружие, новые методики и новая система, которая будет отвечать нашим интересам», – добавил Полторак.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко заявил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Европейский Союз и получит План действий относительно членства в НАТО.

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