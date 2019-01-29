«Наш путь – Прочь от Москвы»: Порошенко объявил о своем участии в выборах

Петр Порошенко объявил, что будет подавать свою кандидатуру на президентских выборах 31 марта.

Об этом он объявил во время форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK.

«На выборах народ будет выбирать не просто президента, а верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Я внимательно слежу за различными предложениями. Болтают порой такое, будто мы тут играем в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира», – заявил Президент.

Он отметил, что кандидаты на пост президента предлагают записать пожелания Путина в блокнот, а затем вынести его на референдум.

«Так же предлагают встать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу. Я еще раз повторяю: враг пришел не за Крымом или Донбассом – он пришел за всей Украиной. Мир – это полное восстановление территориальной целостности, суверенитета и Независимости Украины», – подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, мир в Украине – это безоговорочное признание Москвой украинского права идти своим путем.

«Мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна спрашивать у Москвы, куда нам идти. Это исключительное право украинского народа. И этот путь называется «Прочь от Москвы!», – сказал Верховный главнокомандующий.

Кроме того, Президент попросил у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость украинской Независимости.

«Чтобы восстановить территориальную целостность Украины, принести выгодный ей мир, чтобы завершить построение сильного и успешного государства, способной обеспечить порядок, благосостояние и безопасность каждого украинца. Потому что безопасность, порядок и благосостояние отнюдь не менее важны, чем армия, язык и вера», – заявил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что не имеем права останавливаться на полпути. Мол, миссией нашего поколения является доведение до успешного завершения построения крепкого и успешного государства.

Напомним, вчера на сайте Президента подтвердили, что он примет участие в форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем». Ряд СМИ сообщали, что именно там Порошенко объявит о своем участии в выборах.

Накануне Украинский центр изучения общественной мысли «Социоинформ» отмечал, что, по их данным, на протяжении последнего времени рейтинг действующего Президента растет больше всего.

Ранее соцопроса Центра им. Драгоманова, которое проводили с 10 по 17 января, свидетельствовало, что рейтинги Петра Порошенко и Юлии Тимошенко практически сравнялись – 17,4 и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении. В то же время, сообщалось, что рост электоральной поддержки Юлии Тимошенко остановился.

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