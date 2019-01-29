Нардеп Береза ответил на ультиматум Кадырова

Борислав Береза

Нардеп Борислав Береза прокомментировал выпад в свой адрес со стороны лидера Чечни Размана Кадырова, который заявил, что либо депутат извинится перед российской тележурналисткой Скабеевой, или найдутся те, кто его достанет.

«Мне не за что извиняться», – заявил нардеп в комментарии Громадському.

По его словам, он свободно ходит по Киеву, а о степени серьезности слов Кадырова ему должны сообщить в СБУ.

«Я думаю, что если бы было что-то серьезное, мне бы уже сообщили», – добавил он.

Как мы ранее сообщали, Кадыров заявил, что найдется человек, который даст «звонкую пощечину» нардепу Верховной Рады Украины Бориславу Берегу, если тот «должным образом» не извинится перед российской телеведущей Ольгой Скабеевой за инцидент в здании ПАСЕ.

Кадыров расценил ситуацию по-своему. В Telegram он написал, что Береза оскорбил и толкнул в «стенах международной организации хрупкую русскую девушку», и пригрозил, что депутата найдут «в любом месте», чтобы отомстить. Более того, лидер Чечни решил привести пример, что если бы подобный инцидент произошел с украинской журналисткой в РФ, то гудел бы весь западный мир. А так все молчат.

Как сообщалось ранее, пропагандистка Скабеева пыталась прерывать выступление вице-спикера Ирины Геращенко о пленных и украинских политзаключенных в тюрьмах России. Демонстративно встала рядом и постоянно что-то говорила, пытаясь заглушить речь Геращенко. Россиянку в результате оттеснили от парламентария. Инцидент произошел после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории.

Позже, давая комментарий, почему представители украинской делегации не желают отвечать на вопросы российских журналистов, Береза сказал, что не будет замечать «таких потаскуха», пока РФ не вернет Крым и не уйдет с Донбасса.

Кроме Кадырова, угрожал Березе и какой-то российский сенатор Морозов, который вызвал его на дуэль. Береза вызов принял и назначил место и время – полдень 1-го февраля у входа в Верховную Раду.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.