Московский суд заочно арестовал украинца за нападение на посольство России

В Москве во вторник, 29 января, суд заочно арестовал украинца Евгения Карася в деле о нападении на посольство России в Киеве 17 сентября 2016 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Карася Есть.В. меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», – сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Украинцу заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые имеют международную защиту») и по ст.329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»).

Евгений Карась – лидер украинского группировки С14.

По данным российского следствия, в ночь на 17 сентября 2016 года радикалы забросали территорию посольства РФ в Киеве дымовыми шашками и провели по основному зданию посольства залпы из батареи салютов. А день выборов в России, 18 сентября 2016 года, представители радикальных организаций блокировали вход в заграницы учреждение, не давая возможности российским гражданам, которые желают проголосовать, пройти на территорию посольства. Кроме того, они публично сожгли принесенный с собой флаг России.

В конце 2018 года РФ ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В их число намеревались включить и радикала Евгения Карася, однако, ошибочно включили его тезку – искусствоведа Евгения Карася.

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