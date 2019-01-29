Мы должны воплотить те изменения, которые начали: Кличко из больницы в Австрии

Мы должны воплотить те изменения, которые начали. Украина не должна свернуть с европейского направления развития.

Об этом сказал городской голова Киева Виталий Кличко во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK.

Мэр Киева Виталий Кличко не смог лично присутствовать на форуме. Однако он записал видеообращение, в котором выразил свою поддержку Президенту Украины Петру Порошенко.

«Мы должны воплотить те изменения, которые начали. Украина не должна свернуть с европейского направления развития», – подчеркивает Виталий Кличко.

Мэр Киева убежден, что Петр Порошенко сможет предоставить самоуправления каждому населенному пункту государства.

«Я поддерживаю кандидата Петра Порошенко, который обещал закон о столице. Он сможет дать реальность самоуправления не только Киеву, но и каждому городу, местечку и деревне. Сильные города – сильная Украина!» – отмечает Виталий Кличко.

Напомним, что ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко выступил со словами поддержки в адрес Петра Порошенко.

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