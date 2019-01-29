Масштабный скандал в Польше: Ярослава Качиньского обвиняют в тайном ведении бизнеса

Польское издание Gazeta Wyborcza получило записи скрытых переговоров лидера партии власти «Право и справедливость» Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах Качиньского построить две высотки в центре Варшавы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Wyborcza.pl.

В двух башнях-близнецах, которые хотели назвать по именам братьев Качиньских, высотой 190 метров должны были разместиться квартиры, отель и резиденция фонда Института имени Леха Качиньского. Здания должна была возвести компания «Srebrna», которая принадлежит фундации имени Леха Качиньского. В состав совета фонда входит и Ярослав Качиньский.

Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Биргфеллнера. Запись переговоров свидетельствует, что его компания выполнила работы, однако «Srebrna» отказалась их оплатить. В разговоре Качиньський объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местной власти Варшавы и большую заинтересованность СМИ в этом вопросе.

«Если мы не победим на выборах, мы не будем строить небоскреб в Варшаве», – говорит Качиньский несколько раз в разговоре 27 июля 2018 года.

Как известно, «Право и справедливость» проиграла выборы мэра в Варшаве.

Качиньский посоветовал предпринимателю решить свои претензии по неоплате через суд. Общая сумма, которую австриец должен был получить по контракту, составляла около 39 миллионов злотых. На прошлой неделе адвокаты предпринимателя направили к варшавской прокуратуры сообщения о «обоснованное подозрение в совершении преступления Ярославом Качиньским».

Вся сумма инвестиций в проект составляла около 1,3 млрд злотых.

Заметим, что в публикации издания не говорится о незаконности бизнеса, но отмечается его таинственности. Проект был конфиденциальным, а Биргфеллнер должен был управлять им через две компании, названные Nuneaton и K-Towers.

Сам Качиньский на записях говорит, если общественность узнает о строительстве небоскреба перед парламентскими выборами, это может стать политической смертью для «ПиС».

В «ПиС» выразили протест в связи с информацией газеты. Пресс-секретарь партии Беата Мазурек назвала материал «псевдоразоблачением». «Это те же слухи и спекуляции, которые мы слышали годами», – написала она в Twitter.

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