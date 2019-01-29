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вторник, 29 января, 2019, 22:13 Спорт
Марта Костюк вышла во второй круг теннисного турнира ITF в Лонсестоне

Украинка Марта Костюк успешно стартовала на турнире Международной федерации тенниса (ITF) Neville-Smith Forest Products Launceston International в Лонсестоне (Австралия) с призовым фондом $60 тысяч.

В матче первого раунда посеянная под третьим номером 16-летняя киевлянка нанесла поражение китаянке Ван Сею – 6:3, 6:4.

Два сета отчетного поединка в целом продолжались 1 час и 11 минут, сообщает btu.org.ua.

За выход в четвертьфинал соревнований Марта Костюк встретится с экс-украинкой Мариной Заневською из Бельгии, которая в свою очередь в трех сетах обыграла испанку Сильвию Солер Эспиносу– 6:4, 5:7, 6:2.
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