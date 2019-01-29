Критика в ПАСЕ: эксперт заявил об эффективности Ляшко на международной арене

Своей деятельностью в ПАСЕ Олег Ляшко продемонстрировал, что может быть эффективным не только во внутренней политике, но и на международной арене.

Об этом в интервью «Фром-юа» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, давая характеристику представительству Украины в ПАСЕ, где была принята резолюция по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Вадим Карасев отметил, что хотя и резолюция принята с определенными недостатками, однако она станет началом урегулирования этого вопроса на международном уровне.

«Значительную роль сыграло активное присутствие нашей страны в ПАСЕ, которая смогла донести украинский вопрос к международному сообществу. Одним из тех, кто сумел усилить украинскую делегацию, был лидер РПЛ Олег Ляшко, который в своей речи сумел правильно расставить акценты. Он раскритиковал нерешительность европейского политикума. В конце концов, решение о Резолюции было принято, что, надеюсь, послужит стартом для решения проблемы. Хотя невооруженным глазом видно, и наши политики неоднократно отмечали, что не полностью удовлетворены решением», – отметил Вадим Карасев.

Политический эксперт убежден, что продемонстрированная в международных институтах активность Олега Ляшко свидетельствует о дипломатических умениях политика.

«Своей деятельностью в ПАСЕ Ляшко продемонстрировал, что может быть эффективным не только во внутренней политике, но и на международной арене. Сейчас очень важно суметь выдержать градус работы в данном направлении, и с помощью всех возможных каналов продвигать интересы Украины за рубежом. Систематическая работа в этом направлении, как показывает практика, действительно, может убеждать наших партнеров и склонять на украинскую сторону», – резюмировал Вадим Карасев.

Как сообщалось, перед принятием резолюции ПАСЕ Олег Ляшко в своей речи раскритиковал европейских политиков за нерешительность в вопросе освобождения украинских моряков.

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об обострении в Азовском море и Керченском проливе.

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