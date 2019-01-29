Кошель: Функция российских наблюдателей – дезинформировать

На каждых выборах наблюдатели из РФ они предоставляли комментарии для российских СМИ, формировали иную картину о наших выборах, акцентировали внимание на самых неприятных историях и влияли на общественное мнение.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Я надеюсь, что наблюдатели РФ действительно не будут допущены к работе в Украине. Мы публично обращались в ЦИК с соответствующей просьбой. Ответ еще не получили», – отмечает председатель Комитета избирателей в Украине.

Алексей Кошель убежден, что российские представители не несут никакой пользы для Украины во время выборов.

«Их функция – это дезинформация. Вспомним выборы 2012 года. Какую роль выполняла миссия наблюдателей СНГ? Это были не просто политические туристы, а люди, которые публичной оценкой подыгрывали Януковичу. На каждых выборах такие наблюдатели оказывали комментарии для российских СМИ, формировали иную картину о наших выборах, акцентировали внимание на самых неприятных историях», –подчеркивает эксперт.

Для того, чтобы наблюдатели работали профессионально, их группа должна быть достаточно большой, отмечает председатель Комитета избирателей в Украине.

«Кроме того, должна быть методология, реальная работа, посещение избирательных участков. И не только в день выборов, но и длительное время перед голосованием. Сейчас группы международных наблюдателей уже работают, собирают информацию, формируют оценку», – говорит Алексей Кошель.

Он добавляет, что Комитет избирателей требует не допускать не только российских наблюдателей к выборам в Украине, но и тех, которые имеют негативную славу.

«Не стоит впускать международных наблюдателей, которые в других странах организовывали провокации. Я хочу подчеркнуть, что ряд авторитетных международных организаций публично обнародовали списки фейковых наблюдателей, чьи миссии не имели никакого отношения к стандартам и работы. К тому же эти люди давали заполитизированную оценку, подыгрывали в пользу кандидатов и формировали общественное мнение», – рассказывает эксперт.

Сравнивая выборы в Украине и США, Алексей Кошель убежден, что мы подвергаемся гораздо большей угрозе российского вмешательства.

«Как правило, выборы в США, Франции Россия вмешивалась через кибер-сферу, социальные сети или частично финансирование. Для Украины угрозы с ее стороны значительно серьезнее. Они могут быть силового характера, даже вероятным является псевдо-минирование избирательных участков. Нас настораживает то, что сейчас мы видим каждую неделю новую информацию о заминировании вокзалов, метро и тому подобное. Поэтому, чтобы оперативно решить такие вопросы, настороже должны быть группы саперов, правоохранителей, спецслужб», – отмечает эксперт.

Есть также серьезный риск финансовой поддержки, обращает внимание председатель Комитета избирателей в Украине.

«Большая половина средств, которые кандидаты тратят на выборах – это теневые финансовые ресурсы. Учитывая высокий уровень тенизации, я не отрицаю, что отдельные российские промышленные группы могут быть касательными к финансирования отдельных избирательных кампаний. Например, некоторые телеканалы работают за счет РФ и являются заангажированными. Поэтому агрессор уже присутствует и, вероятно, будет влиять на выборы», – добавляет Алексей Кошель.

Напомним, ранее председатель Службы внешней разведки (СВР) Егор Божок сообщил, что у России в планах не только беспрецедентное вмешательство в выборы в 2019 году, а также есть варианты на случай проигрыша пророссийских сил силовой дестабилизации.

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