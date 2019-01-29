Количество погибших в результате протестов в Венесуэле превысило 40 человек

Число погибших в результате антиправительственных протестов в Венесуэле превысило 40 человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, ссылаясь на Reuters передает «Новое время».

26 из них стали жертвами столкновений с проправительственными силами. Пять человек были убиты во время рейдов по домам, еще 11 – во время грабежей и мародерства.

Задержаны были 850 человек, из них – 77 детей.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционной большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Председателем парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы Мадуро объявил узурпатором.

21 января в столице страны Каракасе группа военных требовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

23 января Гуайдо провозгласил себя «исполняющим обязанности президента». О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявления о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В стране начались протесты.

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