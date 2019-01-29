Гильдия киноактеров США объявила победителей премии

Главную награду – «Лучший актерский состав в художественном фильме» – получила картина «Черная пантера».

Об этом сообщает multikino.com.

В номинации «Лучший актерский состав в драматическом сериале» победил телепроект «Это мы», а в категории «Лучший актерский состав в комедийном сериале» награда досталась «Странной миссис Мейзел».

Лучшим актером в этом году стал Рами Малек за свою роль в фильме «Богемская рапсодия».

В номинации «Лучший актер второго плана» победил Махершала Али, который сыграл в «Зеленой книге», за которую он также номинирован на «Оскар».

Лучшим актером в драматическом сериале назвали Джейсон Бейтман («Озарк»). В категории «Лучший актер в мини–сериале или телефильме» статуэтку получил Даррен Крисс («Убийство Джанни Версаче Американская история преступлений»).

Что касается женских ролей, обладательницей премии в категории «Лучшая актриса» стала Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена», которая ранее получила «Золотой глобус». Ее соперницами в этой номинации были Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли Вы меня простить?»), А также Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»), которая была отмечена Гильдией киноактеров как «Лучшая актриса второго плана» за роль в хорроре «Тихое место».

Лучшей актрисой в драматическом сериале стала Сандра О («Убивая Еву»). В категории «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» премию получила Патриша Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.