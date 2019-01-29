Гривня незначительно прибавила в стоимости

Национальный банк Украины на вторник, 29 января, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки – до 27,7901 грн за доллар против 27,8173 грн за доллар в понедельник.

Соответствующие данные обнародованы на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 27,7901 грн за доллар против 27,8173 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 31,7307 грн против 31,5615 грн накануне.

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