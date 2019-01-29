Группа «Антитела» подала встречный иск против «изобретателя», который запатентовал базовые принципы музыки

Мошенники или изобретатели. Украинская группа «Антитела» стал фигурантом необычного судебного процесса. Музыкантов обвинили в краже тональности и темпа, ибо предприниматель из Волыни их запатентовал.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

«Сначала мы в это не поверили, что это вообще возможно. Подумали, что это шутка», – рассказали участники группы.

Лидер группы «Антитела» и до сих пор недоумевает, как к их концертной деятельности недавно добавилась еще и судебная волокита. С ними судится луцкий предприниматель Сергей Лапковський. Мол, музыканты нарушили его авторское право. А именно: используют в своих композициях определенный набор тональностей и темп, которые, как оказалось, запатентовал лихой бизнесмен.

«В Украине каждая шестая, каждая пятая песня подпадает под его характеристики, которые он запатентовал. Это дело в природных вещах, которые существовали до него и будут существовать еще сотни лет после него. Это вообще базовые принципы современной музыки», – прокомментировал солист группы «Антитела» Тарас Тополя.

Теперь так называемый «изобретатель» хочет отсудить у группы более миллиона гривен. Адвокат коллектива говорит: повестки в суд музыканты получили после того, как отклонили предложение Лапковського «уладить» все за определенную сумму. Кроме того они оказались не единственной целью вымогателя.

«Если зайти в Реестр судебных решений, то вы найдете не один судебный процесс, который инициировал господин Лапковський, но они тем или иным способом просто заканчивались. Или с ним, насколько я понимаю, находили общий язык, или он по каким-то другим причинам отозвал эти иски», – отметил адвокат Ярослав Куц.

На связь с нами в течение нескольких дней сам предприниматель так и не вышел. Тем временем и музыкантам, и их защитнику невдомек, как вообще случилось так, что мужчина завладел авторским правом на общеизвестную вещь.

В «Укрпатенте» объясняют, что есть два объекта интеллектуальной собственности: изобретение и так называемая полезная модель. И, в отличие от первого, по законодательству полезную модель регистрируют без обязательной проверки на новизну и оригинальность. Этим и воспользовался луцкий предприниматель.

«Заявок на полезную модель подается в два раза больше, чем заявок на изобретения. Поскольку это быстрый и очень дешевый вид патента», – рассказал начальник отдела экспертизы Федор Луценко.

То есть достаточно лишь собрать и правильно оформить все необходимые документы, а также оплатить пошлины – и дело сделано.

Впрочем, именно так и появляются так называемые «патентные тролли». Они регистрируют за собой право на неоригинальные образцы, а потом требуют денег за пользование этими псевдооткрытиями. Так, например, про свои изобретательские амбиции несколько лет назад заявил экс-руководитель Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин. Он запатентовал езду киевской электрички по кругу.

«Киевпастранс», который занимается кольцевой электричкой, вспоминает о владельце патента: в октябре 2017 года КП и Кривопишин заключают договор, по которому он ежегодно получает четверть миллиона гривен патентных выплат».

Тем временем на первое заседание в деле против «Антител» сам истец не явился. В свою очередь группа подал против Лапковського встречный иск о мошенничестве и через экспертизу будет добиваться отмены патента.

Напомним, в Украине начал работу Совет по вопросам интеллектуальной собственности, основной задачей которой является координация взаимодействия органов исполнительной власти, бизнеса и общественного сектора.

Анна Безуглая, Анна Мартыщук, Артур Коноваленко, «Первые о главном»

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