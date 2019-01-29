Гройсман поддержал решение Порошенко о походе на второй президентский срок

Команда Президента знает, что надо делать, понимает, как идти дальше и точно знает, как достичь победы. Поэтому решение Президента Украины Петра Порошенко выдвинуть свою кандидатуру на второй срок является вполне поддержано.

Об этом во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Еще совсем недавно был период упущенных возможностей. Ведь после революции в 2004 году Украина на волне надежды привела к власти на то время команду людей, которые мы думали, превратят Украину в успешное европейское государство. Но амбиции, жажда власти, популизм, отсутствие понимания историчности момента, разъединила и развеяла наши желания и мечты», – сказал Гройсман.

Также, по его словам, в результате ошибок и слабости уже в 2014 году враг сумел временно оккупировать украинские территории. И именно это стало началом борьбы за государство и необходимых изменений, которые нужно сделать для того, чтобы Украина действительно была сильной.

«Пять лет назад от нас ждали единства и силы для того, чтобы начать отстраивать нашу новейшую современную украинскую государство. Я понимаю, что нам нелегко давались перемены и сегодня далеко не все граждане Украины могут почувствовать, что эти изменения произошли и они получают от этого удовольствие, но я точно знаю, что мы построили фундамент. Начали проводить децентрализацию, открыли двери в Европейский Союз и подписали соглашение об ассоциации. Также начали проводить изменения во многих сферах: образование, медицина, инфраструктура. То есть начали делать то, что в конце концов должно сделать Украину сильной», – подчеркнул он

Он также отметил, что пять последних лет не были легкими, а даже тяжелыми для каждого украинца. Поэтому сегодня хотел бы поблагодарить каждому гражданину Украины за его уникальный вклад в государственность и силу.

«У власти было очень много дискуссий и ни одно решение не давалось просто, но я глубоко убежден в том, что наше единство позволило нам при, возможно, даже разных взглядах на те или иные проблемы – быть едиными и обеспечивать эти перемены. Поэтому могу сказать, что фундамент построен. Я всегда находил поддержку Президента тогда, когда у меня были инициативы и я считал, что конкретные шаги могут изменять ход жизни в нашей стране», – прокомментировал Гройсман.

Он также заверил, что всегда поддерживал Президента тогда, когда он выходил с инициативами для того, чтобы достичь успеха. А также находили поддержку председателя парламента и коалиции тогда, когда надо было принимать даже непопулярные решения.

«Но именно непопулярные решения дали нам возможность стабилизировать экономику и перейти к росту. И сегодня я глубоко убежден в том, что будущая работа будет более успешной, чем та, которая была до нас. И следующие пять лет, это возможность обеспечить необратимость пути и достижения целей и задач, которые сегодня абсолютно четко произнес в своей речи. Потому что наше место в ЕС, в странах НАТО и на карте Европы как сильного, экономически мощного и независимого украинского государства», – отметил премьер-министр.

Он сказал о том, что глубоко убежден, что команда Президента сможет все реализовать. Потому что знает, что нужно делать, понимает, как идти дальше и точно знает, как достичь победы.

«Сегодня нам необходимо наше единство, поддержка людей, которая даст нам возможность раз и навсегда стать успешными. Поэтому я решил и поддерживаю решение Президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Ибо на фундаменте, который сегодня построен, нужно построить сильное и крепкое государство, что нам под силу. Ведь только единство может нам обеспечить достижение целей. И в конце концов, я думаю, что перед нами всеми стоит большая, но очень важная задача и я глубоко убежден, что это должно быть делом жизни каждого украинца. Поэтому в конце хочу предложить: «Давайте сделаем Украину сильной и богатой государством», – прокомментировал он.

Напомним, вчера на сайте Президента подтвердили, что он примет участие в форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем». Ряд СМИ сообщали, что именно там Порошенко объявит о своем участии в выборах.

Накануне Украинский центр изучения общественной мысли «Социоинформ» отмечал, что, по их данным, на протяжении последнего времени рейтинг действующего Президента растет больше всего.

Ранее, соцопрос Центра им. Драгоманова, которое проводили с 10 по 17 января, свидетельствовал, что рейтинги Петра Порошенко и Юлии Тимошенко практически сравнялись – 17,4 и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении. В то же время, сообщалось, что рост электоральной поддержки Юлии Тимошенко остановился.

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