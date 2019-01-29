Грымчак считает, что новый мирный план может стать инструментом реализации Минских соглашений

Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе можно рассматривать как инструмент реализации Минских договоренностей.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Заместитель министра, комментируя заявление спецпредставителя председателя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика относительно нового плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе, отметил, что пока по этому вопросу нет никаких официальных документов, а только интервью господина Сайдика.

«Сегодня из того, что я вижу, я готов рассматривать этот план как инструмент реализации Минских договоренностей. Фактически в 2015 году Президент Порошенко предложил введение миротворческой миссии на территории ОРДЛО. Наше министерство занималось разработкой этого. И мы, и наши союзники согласились, что больше всего подходит вариант Восточной Словении, где была введена международная или переходная временная администрация. Она имела три составляющих – военную, полицейскую и гражданскую. Военные вышли на границу, полицейские обеспечили правопорядок, гражданская администрация обеспечила жизнедеятельность территорий», – отметил Юрий Гримчак.

С его слов, разработанную концепцию активно обсуждали, и были как шаги навстречу, так и против. Воплотить ее помешало начало избирательной кампании, добавил Юрий Гримчак.

«На сегодня идея господина Путина «любой, кроме Порошенко» практически остановила реализацию этого проекта. Россияне имели надежду, что власть в стране изменится. Сегодня этот план можно рассматривать как вариант, инструментарий в решении Минских договоренностей», – отметил Юрий Грымчак.

Напомним, как заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности, должны утвердить страны «Нормандской четверки» – Украина, РФ, Франция и Германия. Кроме совместной миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейскими компонентами и международной администрацией в ОРДЛО), концепт также предполагает организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса.

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