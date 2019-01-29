Грымчак объяснил, что будет, если Порошенко не выберут на второй срок

Если президентом снова будет избран Петр Порошенко, то курс страны останется неизменным. Если победит другой кандидат, то есть риск, что курс может измениться.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак.

По словам г-на Грымчака, он уже давно заявил, что будет поддерживать кандидатуру Порошенко на президентских выборах именно для того, чтобы не было риска изменения того курса страны, который есть сегодня.

«Я призвал, что Порошенко должен заявить об участии в президентских выборах. Я считаю, что это необходимо в нашей ситуации. Сегодня курс Украины понятен, он записан и частично реализуется», – отметил Гримчак.

По его словам, если президентом будет Порошенко, то курс останется неизменным в течение следующих пяти лет. Однако, если будет любой другой выбор, есть риск, что он может измениться.

«Я считаю, что это достаточно серьезная опасность для нашей страны и для ее существования. Поэтому для меня это было самым важным при выборе будущего президента», – отметил заместитель министра.

Кроме этого г-н Грымчак отметил, что когда смотрел трансляцию форума с участием Петра Порошенко, обратил внимание не на то, как он был организован, а на то, что на него приехала значительная часть простых людей, которых называют «порохоботы» и которые якобы работают за деньги.

«Были там, на мой взгляд, все те, кто должен был быть. Из наиболее знаковых для меня – это Владимир Горбулин, Дмитрий Ярош и Лесь Подервянский», – прокомментировал гость программы.

Напомним, что во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» Петр Порошенко объявил, что будет подавать свою кандидатуру на президентских выборах 31 марта.

Ранее соцопроса Центра им. Драгоманова, которое проводили с 10 по 17 января, свидетельствовало, что рейтинги Петра Порошенко и Юлии Тимошенко практически сравнялись – 17,4% и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении. В то же время сообщалось, что рост электоральной поддержки Юлии Тимошенко остановился.

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