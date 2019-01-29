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вторник, 29 января, 2019, 13:48 Политика
ГПУ и СБУ не нашли криминала в «аквариумном деле» Холодницкого

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя САП Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений досудебного расследования.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры, информирует «Украинская правда».

Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (Разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли под новый год – 29 декабря 2018 года.

Причиной этому, по данным ГПУ, стало «отсутствие события уголовного правонарушения» и «отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения».
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ГПУСБУНазар Холодницкийновости Украиныновости политики
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