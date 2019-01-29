Франция инвестирует 64 миллиона в питьевую воду Мариуполя

29 января 2019 года состоится подписание Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в г. Мариуполь.

Об этом сообщает Укринформ.

«Соглашением предусмотрено выделение правительством Франции € 64 млн на поддержание инвестиционного проекта в сфере питьевой воды города Мариуполь с участием Мариупольского городского совета. Этот проект соответствует приоритетам правительства Украины и потребностям населения, которое пострадало в результате конфликта на Донбассе», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в мероприятии примут участие министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Украине Изабель Дюмон, городской председатель г. Мариуполя Вадим Бойченко

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