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вторник, 29 января, 2019, 10:34 Общество
Евровидение-2019: Украина выступит в первом полуфинале

В Тель-Авивском музее искусств (Израиль) состоялась церемония жеребьевки, во время которой стало известно, в каком из полуфиналов выступят представители стран-участниц 64-го международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Об этом сообщает «Детектор медиа».

Ведущими жеребьевки стали Асси Азар, и Люси Айоуб, которые также будут вести «Евровидение-2019».

Сначала они провели жеребьевку среди стран большой пятерки и страны-победительницы 2018 года. Поэтому в первом полуфинале согласно жеребьевке выступят Испания, Франция, Израиль. Во втором полуфинале Германия, Италия, Великобритания. За них можно будет голосовать только в финале.

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После этого ведущие провели жеребьевку всех других стран-участниц конкурса. Представитель от Украины выступит предпоследним 14 мая, в первом полуфинале на64-ом международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

14 мая, в первом полуфинале «Евровидения-2019», выступят: Словения, Беларусь, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша, Венгрия, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Украина, Греция.

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16 мая, во втором полуфинале «Евровидения-2019», выступят: Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдова, Латвия, Румыния, Дания, Армения, Албания, Азербайджан, Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва, Мальта.

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Напомним, ведущими 64-го международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве (Израиль) стали Бар Рафаэли, Эрез Тал, Асси Азар и Люси Айоуб.
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ЕвровидениеУкраинановости УкраиныЕвровидение-2019
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