Европейский суд по правам человека вернул делу Сенцова и Кольченка приоритет

Европейский суд по правам человека вернул приоритетный порядок рассмотрения делу украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченка.

Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram, – передает УП.

«Ранее принятое решение об отложении дела Олега Сенцова и Александра Кольченка к рассмотрению межгосударственной жалобы Украины против России отменены. Делу возвращено приоритетный порядок рассмотрения, Суд сообщит о дальнейшем его движении», – написал Чиков.

По его словам, отложение рассмотрения касается только жалоб с восточной Украины, и оно не касается всех крымских дел.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.