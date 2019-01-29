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вторник, 29 января, 2019, 22:24 Политика
Европейский суд по правам человека вернул делу Сенцова и Кольченка приоритет

Европейский суд по правам человека вернул приоритетный порядок рассмотрения делу украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченка.

Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram, – передает УП.

«Ранее принятое решение об отложении дела Олега Сенцова и Александра Кольченка к рассмотрению межгосударственной жалобы Украины против России отменены. Делу возвращено приоритетный порядок рассмотрения, Суд сообщит о дальнейшем его движении», – написал Чиков.

По его словам, отложение рассмотрения касается только жалоб с восточной Украины, и оно не касается всех крымских дел.

 
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Олег СенцовАлександр КольченкоЕвропейский суд по правам человекановости Украиныновости политики
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