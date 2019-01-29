ЕСПЧ вернул статус приоритетному делу Сенцова и Кольченко

Олег Сенцов. Фото: svoboda.org

Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на Telegram-канал главы Международной правозащитной группы Агора Павла Чикова.

По его словам, ЕСПЧ позже сообщит о дальнейшем движении дела.

«Ранее принятое решение, отложить дела Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России, отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения», – сказал Чиков.

Напомним, Министерство юстиции РФ предложило Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного Олега Сенцова.

До этого, 4 октября 2018 года, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Отметим, Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в «создании террористической группировки в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден прекратить голодовку в связи с угрозой «насильственного кормления».

Александра Кольченко задержали в центре оккупированного Симферополя 16 мая 2014 года, после чего перевезли в Москву. По версии российской стороны, его задержали по подозрению в причастности к взрывам возле памятника Ленину в Симферополе, к поджогам офисов «Русской общины Крыма» и бывшего представительства Партии регионов.

Сам Кольченко называл поджог двери офиса партии символическим жестом протеста и подчеркивал, что в доме никого не было. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

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