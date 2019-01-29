Экс-министра времен Януковича связывают с поджогом исторической усадьбы в Киеве

Без коммуникаций, в копоти и с дырявой крышей – в таком состоянии теперь старинная усадьба 19 века, в центре Киева. Активисты уверены: причина пожара – поджог.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Уже в первые минуты пожара пламя распространялось очень быстро. На месте работает около сотни пожарных. Двор затянуто едким дымом. Его видно за несколько километров. В этом помещении пять лет назад создали платформу творчества. Устраивали выставки, литературные вечера и концерты.

Причину возгорания выясняет полиция. А вот сами художники уверены – это поджог. Последние десять лет здание намеренно доводят до разрушения, говорит председатель молодежной организации «Художественная платформа» Николай Марусик.

Дому почти двести лет. Он последний в усадьбе киевских предпринимателей Бонадуреров, которые были подданными Швейцарии. Сооружение чуть ли не уникальный пример ранней застройки столицы, который дожил до наших дней.

По словам Николая Марусыка, памятник начали уничтожать в начале двухтысячных. Тогда общество с ограниченной ответственностью «Грааль» представило план реконструкции европейской площади. На этом месте планировали построить небоскреб.

Однако активисты добились того, чтобы старинную усадьбу таки внесли в Реестр памятников. И за пятнадцать лет ООО «Грааль» через суд отменило приказ. Активисты заявляют: компания, связанная с министром времен Януковича Дмитрием Табачником.

Сейчас он в розыске, а вот в начале двухтысячных был советником президента. Свою причастность к застройке отвергал. Кто финансировал проект реконструкции центра Киева, журналисты решили поинтересоваться непосредственно в фирме.

И по адресу, где, согласно реестру Минюста, должен был находиться офис ООО «Грааль», предприятия так и нет. А указанный номер оказался недействительным.

Зато журналисты увидели жилой дом. Местные о существовании фирмы по адресу слышат впервые.

Еще год назад нашим коллегам из проекта «Схемы» удалось пообщаться с генеральным директором «Грааля». Она связь с Табачником отвергала. Зато назвала новые фамилии.

«Офицер Керцнер – это человек, который очень много сделал для строительства. Именно он и является владельцем», – заверила директор ООО «Грааль» Ирина Окунева.

Речь идет о почетном консуле Украины в Израиле. Журналисты попытались связаться с офисом консульства, и на телефонные звонки там не отвечают. В столичном департаменте градостроительства уверяют: о возведении гостиничного комплекса речь не идет – разрешений на такое не давали.

Старинный дом горит уже второй раз, говорят активисты. Ранее, в 2014-м, тоже пылала крыша. Его волонтеры отремонтировали за свой счет. На этот раз чердак уничтожили почти полностью. Сейчас художники собирают деньги на его консервацию, ведь зимы дом может не пережить.

Как сообщалось, экс-депутат Киевского горсовета Елена Терещенко заявила, что историческое здание в центре Киева умышленно подожгли.

Марьям Эль Хассан Али, «Первые о главном»

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