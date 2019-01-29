Экс-генсек НАТО Расмуссен похвалил украинцев за борьбу с коррупцией и спасение экономики

Реформы под руководством Порошенко оторвали Украину от пагубного советского наследия. И остается еще много работы. И сейчас не время сомневаться или останавливаться. Поэтому вопрос этих выборов в том, вы хотите остаться на этом пути свободной и суверенной Украины, или вы хотите откатиться на путь коррупции и ограниченного суверенитета.

Об этом во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK, заявил бывший генеральный секретарь НАТО, внештатный советник Президента Украины Порошенко Андерс Фог Расмуссен.

Бывший генсек НАТО рассказал, что после Революции Достоинства он тесно сотрудничает с Петром Порошенко. Он добавил, что в течение последних лет Россия пыталась втянуть Украину под свой контроль, но Украина под руководством Порошенко доказала, что свобода победит.

«Украина прошла долгий путь из бурного 2014-го года. Экономика была спасена от коллапса, борьба против коррупции активизировалась, армия прошла путь обновления, интеграция с ЕС продвигалась вперед, а сотрудничество с США и НАТО стало сильнее, чем когда-либо ранее», – отметил Андерс Фог Расмуссен.

Он подчеркнул, что реформы под руководством Порошенко оторвали Украину от пагубного советского наследия.

«И эти реформы не всегда были легки, но они были нужны, чтобы построить светлое будущее для украинцев. И остается еще много работы. И сейчас не время сомневаться или останавливаться. Поэтому вопрос этих выборов в том, вы хотите остаться на этом пути свободной и суверенной Украины, или вы хотите откатиться на путь коррупции и ограниченного суверенитета. Самоопределение или кара, свобода выбирать или подчинения силовому принуждению – выбор за вами», – подчеркнул господин Расмуссен.

В то же время он добавил, что его роль заключается не в том, чтобы говорить украинцам, что делать и за кого голосовать. Бывший генсек НАТО подчеркнул, что его посыл такой:

«Украина должна продолжать реформы. Они не даются легко. Они могут быть болезненными. Но они ведут к светлому будущему. Если вы продолжите этот курс, ваша тяжелая работа получит награду», – заявил Андерс Фог Расмуссен.

Напомним, сегодня, 29 января в Международном выставочном центре в Киеве проходит форум «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» при участии Президента Украины Петра Порошенко.

Добавим, что именно там Порошенко объявил о своем участии в выборах президента.

Верховный главнокомандующий заявил, что Украина должна сделать все, чтобы никогда больше не спрашивать у Москвы, куда нам идти.

«Это исключительное право украинского народа. И этот путь называется «Прочь от Москвы», – подчеркнул Петр Порошенко.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.