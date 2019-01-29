Два премьера номинированы на Нобелевскую премию мира за переименование Македонии

Премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и его македонского коллегу Зорана Заева номинировали на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на агентство Xinhua.

«Премьер-министр Македонии Зоран Заев и его греческий коллега Алексис Ципрас официально номинированы на Нобелевскую премию мира 2019 года за подписание Преспанского соглашения (о переименовании Македонии в Республику Северная Македония – ред.)», – говорится в сообщении.

Как отмечается, Заев получил письмо от нобелевского лауреата 2015 года Уидед Бушамаи из Туниса, которая сообщила, что направила письмо в комитет Нобелевской премии мира и выдвинула Заева и Ципраса в кандидаты для получения премии.

Она подчеркнула, что премьер-министры Греции и Македонии номинированы за создание «модели мирного и конструктивного разрешения конфликта между двумя соседними странами, которая может служить примером для Балкан и других регионов».

«Ратификация соглашения двумя странами является доказательством того, что диалог, положительная энергия, космополитизм, решительность и добрососедские отношения необходимы для решения любых проблем, независимо от давления националистов с обеих сторон», – говорится в письме Бушамаи.

Как сообщалось, 11 января парламент Македонии поддержал переименование страны на Республику Северная Македония.

Соответствующее соглашение с Грецией было подписано в июне 2018 года. Эта договоренность между странами была одной из главных условий для начала переговоров о вступлении Македонии в ЕС и НАТО.

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