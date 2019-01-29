Доллар незначительно снизился на межбанке

Межбанковский валютный рынок закрылся долларом по 27,76-27,80 грн во вторник, 29 января.

Об этом сообщает «112.Украина» со ссылкой на данные IBC.ua.

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов за предыдущий рабочий день стоимость доллара снизилась на 3 коп в покупке и на 1 коп – в продаже.

Стоимость евро снизилась на 1 коп в покупке и на 1 коп. в продаже, до 31,71-31,76 грн.

Курс российского рубля чуть снизился – до 0,419-0,420 грн.

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