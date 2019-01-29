Дэвид Бекхэм решил спасти бизнес жены Виктории и вложил в него большую сумму

Не секрет, что в последнее время марка одежды и аксессуаров Виктории Бекхэм терпит колоссальные убытки. Дэвид Бекхэм решил выручить жену.

Об этом сообщает showdream.

Бывшая солистка группы Spice Girls, 44-летняя Виктория Бекхэм, сейчас занимается дизайном одежды и аксессуаров. Однако последние несколько лет ее собственный модный бренд приносит все больше убытков. Так, за прошлый год Виктория потеряла 10,2 миллиона фунтов стерлингов.

Недавно стало известно, что Дэвид Бекхэм решил помочь жене и вложил в ее бизнес 23 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщило британское издание Daily Mirror.

В отличие от Виктории, у спортсмена дела идут хорошо – сейчас он занимается созданием собственной футбольной команды в Майами.

В прессе давно ходят слухи о разладе между супругами. Многие были уверены, что они в шаге от развода. Однако в последнее время пара демонстрирует идиллию в своих отношениях. Вот и этот щедрый поступок Дэвида только доказывает, что они готовы поддерживать друг друга и в горе, и в радости.

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