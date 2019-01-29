Денисова: Пленного моряка Терещенко удерживают в холодной аварийной камере без горячей воды

Военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко удерживается в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО «Лефортово», где нет горячей воды.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Кроме того, Владимир до сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей. Они пишут ему уже более чем два месяца, по несколько раз в неделю. Моряку отказали и в телефонных разговорах», – рассказала Денисова.

В письме, которое Денисова получила от Татьяны Москальковой 26 декабря 2018 года говорится о двухместных чистых и недавно отремонтированных камерах, где есть холодильник, телевизор и рукомойник с горячей водой. «Эти условия совсем не похожи на те, в которых находится наш моряк», – отметила омбудсмен.

Омбудсмен добавила, что попросила российскую власть оказать содействие в проведении проверки условий содержания украинских моряков.

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