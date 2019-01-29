Дания призывает ЕС ввести санкции против РФ за пленных украинских моряков

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен призвал Евросоюз во вторник ввести санкции против России из-за противостояния в Азовском море и незаконное удержание украинских моряков.

Об этом говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Дании накануне визита дипломата в Украину, пишет «Европейская правда».

Отмечается, что в рамках визита министр будет настаивать на усиленной реакции ЕС в ответ на обстрел и захват Россией украинских судов и моряков возле Керченского пролива.

«Я думаю, что ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет увольнять моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС», – заявил Самуельсен.

В четверг на этой неделе Андерс Самуельсен встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, где будет обсужден украинский вопрос.

Кроме того, Украина официально включена в повестку дня предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС 18 февраля по инициативе Дании. Здесь глава МИД Дании поднимет вопрос о введении санкций, если РФ не освободит украинских моряков.

Как сообщалось, в феврале министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций против России из-за противостояния с Украиной в Азовском море.

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