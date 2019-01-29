Чорновил о заявлении Порошенко: с сегодняшнего дня избирательная кампания набирает полного размаха

Уже с сегодняшнего дня предвыборная кампания будет иметь основную пару игроков, которые будут идти на второй тур выборов. Заочная дискуссия этих кандидатов и будет формировать весь период кампании.

Такое мнение высказал политолог Тарас Чорновил в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

По мнению политолога, после того, как действующий Президент объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в президентских выборах, избирательная кампания наберет своего полного размаха.

«Кандидатура действующего Президента может быть выдвинут партией, и этого никто не запрещает. Впрочем, Президент все же должен исповедовать общенациональные, а не узкопартийные интересы. А потому вполне нормально, что Петр Порошенко выдвигается сам для того, чтобы не быть заложником партийной политики», – отметил Тарас Чорновил.

Уже с сегодняшнего дня, уверен политический эксперт, предвыборная кампания будет иметь основную пару игроков, которые будут идти на второй тур выборов. Заочная дискуссия этих кандидатов и будет формировать весь период кампании.

«Безусловно, дискуссия Порошенко происходит, прежде всего, с Тимошенко, ведь это два совершенно разные миры. В частности это совершенно противоположные видения Украины, противостояние идей и глобальных принципов. Решающим в этом является то, как стимулировать избирателя делать свой выбор не эмоциями, а рассудком и реальной оценкой действий кандидатов», – подчеркнул Тарас Чорновил.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в президентских выборах, которые состоятся 31 марта.

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