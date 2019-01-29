Чехия сделает все возможное для восстановления комиссии Украина-НАТО, – глава МИД

Год выборов в Украине – чрезвычайно ответственный период не только для украинцев, но и для европейцев тоже. Это своеобразный тест на демократию и прозрачность на всем европейском континенте.

Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе во время своего рабочего визита в Украину, – передает «Правительственный портал».

«Для Чехии Украина является неотъемлемой частью большой европейской семьи. Решающий избирательный год в вашем государстве будет иметь большое влияние на развитие отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате», – подчеркнул Томаш Петршичек.

«Чехия является очень важным партнером для Украины в регионе Центральной и Восточной Европы. Мы высоко ценим поддержку и помощь, которую предоставляет чешское Правительство Украине в наших усилиях, направленных на реализацию европейской и евроатлантической интеграции», – отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Чешской Республики относительно новых инициатив, которые зафиксированы результатам 20-го саммита Украина-ЕС и 5-го заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС», – добавила вице-премьер-министр.

Во время встречи стороны также обсудили сотрудничество по линии НАТО и ЕС, прогресс во внедрении реформ в Украине, активизацию двустороннего военно-технического сотрудничества, перспективы оживления торгово-экономического сотрудничества, а также гуманитарную помощь детям с Востока Украины.

«Мы приветствуем те шаги, которые реализовал украинское Правительство в направлении формирования нового современного, демократического общества, имею в виду внедрение реформ и принятие антикоррупционного законодательства. Однако для того, чтобы не терять заданный темп, Украина должна продолжать активно идти путем намеченных реформ», – подчеркнул чешский министр иностранных дел.

В свою очередь, вице-премьер-министр отметила положительную динамику торгово-экономического сотрудничества. «В 2018 году товарооборот между Украиной и Чехией вырос на 24%, и это является хорошим сигналом для углубления нашего экономического сотрудничества», – отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Глава внешнеполитического ведомства Чешской Республики подчеркнул, что экономика Чехии сейчас растет, и вклад Украины в этот процесс значительный.

Обсуждая вопросы сотрудничества в контексте евроатлантической интеграции Украины Томаш Петршичек отметил, что Чехия сделает все возможное для восстановления работы комиссии Украина-НАТО, поскольку отсутствие таких заседаний на уровне министров и глав государств и правительств посылает неправильные сигналы как для Украины, так и для России.

Справка.

По данным Государственной службы статистики Украины, на протяжении января-ноября 2018 года товарооборот между Украиной и ЧР вырос на 24% и составил 1758,9 млн долл. США. Экспорт из Украины в ЧР увеличился на 25,7% и составил 817,4 млн долл. США. Импорт вырос на 22,3% и достиг уровня 941,5 млн долл. США.

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