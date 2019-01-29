Чаплыга: Вакарчук не будет объединяться с Гриценко на выборах в Раду

Вчера, 28 января, Святослав Вакарчук в своем интервью сказал, что он не будет играть в президентские выборы. Конечно, что он не будет создавать свою партию и, вероятно, использует уже существующие политические силы. Какие именно, пока трудно сказать, но это не будет Анатолий Гриценко и его команда.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

«Все исследования перетекание голосов во втором туре показывали, что Вакарчук «отъедает» голоса у Петра Порошенко, по крайней мере те, которые принадлежат к либеральному электорату среднего возраста 30-45 лет. Именно Вакарчук забирал большинство голосов в западной части страны. Следовательно, Порошенко очень обрадовался объявлению Славика о том, что он не будет баллотироваться на пост президента», – сказал Чаплыга.

Также он рассказал, что во вчерашнем интервью Вакарчука на телеканале ZIK речь шла о том, что нельзя разделять президентские и парламентские выборы. Потому что впервые в истории Украины они будут, фактически, как одно целое. Хотя и заявил, что не будет играть в президентские выборы, а лишь в парламентские.

«Конечно, что Вакарчук не будет создавать партию. Для этого будет использована партия «Сила людей», которую сейчас активно раскручивают для того, чтобы создать сеть на местах, и которая будет готова для парламентских выборов. Также туда добавят «Озимое поколение-2». Что же касается объединения с Гриценко, нет – не будет. Потому что нельзя «впихнуть, не впихуемое», – считает он.

Хотя, по его мнению, вряд ли Святослав будет прямо кого-то поддерживать. Потому что для чистоты игры он должен быть сам. Разве, его поддержит отец.

«Я думаю, что в целом будут поддерживать именно Порошенко. Конечно, будут политические силы, которые также будут пиариться и вспоминать Вакарчука. Не исключено, что на каком-то этапе будет проведен анализ и решат пойти даже на базе партии Садового. Потому, в целом, политические партии, фактически, являются лицензией на право участвовать в политической жизни. И, какая разница, какого цвета эта лицензия – важная команда, которая заходит», – добавил Чаплыга.

Напомним, в программе «Игра в классику» на телеканале ZIK Святослав Вакарчук объяснил, почему так поздно объявил о том, что не пойдет в президенты. А также рассказал, общается ли с Президентом Петром Порошенко.





* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.