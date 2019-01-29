Бесплатные адвокаты в прошлом году спасли от тюрьмы 280 украинцев, – Петренко

Адвокаты системы бесплатной правовой помощи (БПД) в 2018 году добились оправдательных приговоров в 280 уголовных процессах.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Укринформ.

«Только в прошлом году нашим защитникам удалось добиться оправдательных приговоров в 280 уголовных процессах. Это значит, что еще 280 невинных украинцев были спасены от тюрьмы. Если бы не было наших адвокатов, все эти люди, часто сфабрикованными для обеспечения статистики делами, попали бы за решетку, а их жизнь навсегда была бы разрушена клеймом преступника», – отметил Петренко.

По его словам, статистика свидетельствует, что за защитой своих прав в суде в центры и бюро бесплатной правовой помощи, в которых сейчас действует 552 по всей стране, чаще всего обращаются именно незащищенные категории населения.

Как отметил Петренко, 64,9% от всех, кто обратился за помощью, составляли малообеспеченные лица, 13,6% – лица с инвалидностью, 9,3% – внутренне перемещенные лица, 8,9% – участники боевых действий, 1,5% – дети.

В целом, по словам министра, в 2018 году адвокаты системы БПД обеспечили защиту 129 160 граждан в уголовных, гражданских и административных делах, а работники центров БПД в суде защитили интересы почти 35 тысяч украинцев.

Кроме того, отметил Петренко, еще свыше 550 тысяч украинцев получили консультации и разъяснения.

Министр добавил, что к кругу лиц, которые имеют право на гарантированную государством правовую помощь, были добавлены временно перемещенные лица, а также расширен круг вопросов, по которым правовая помощь предоставляется участникам АТО.

В этом году, как отметил Петренко, такое право получили пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола и все без исключения дети.

Министр также отметил, что с целью расширения доступа к БПД развивается сеть удаленных пунктов доступа к БПД и проводятся выезды мобильных консультационных пунктов для приема граждан.

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