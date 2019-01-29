Бердянск без воды из-за аварии на коллекторе водоканала: закрыта часть школ

В Бердянске Запорожской области 27 января произошла авария на стоковом коллекторе «Бердянскводоканала».

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«На период ликвидации в городе частично отключено водоснабжение. 28 января, чтобы оказать помощь населению в решении бытовых нужд, в микрорайоны, лишенные водоснабжения, спасатели организованно подвозят техническую воду», – говорится в сообщении.

В частности, спасатели обеспечили водой Бердянское территориальное медицинское объединение и гериатрический пансионат. «Кроме того, подвоз воды осуществлялся в две котельные Бердянского предприятия тепловых сетей. Всего спасатели подвезли 42 тыс. литров технической воды», – говорится в сообщении.

На сайте городского совета Бердянска отмечено, что в городе частично не работают детские сады и школы. «Не принимают детей все учебные заведения в центре города – школы №1, 2, 16 и 9, гимназия №1 и детские сады №3, 28 и 41. В Колонии не работают Бердянская городская больница, школа №20 и детский сад №35, на Слободке – школа №6, учебные заведения в микрорайоне 8 Марта – школа №4 и садик №27. В Нагорной части – школы №3, 5, гимназия №2, детские учебные заведения №20 и 40», – уточняют в горсовете.

27 января в Бердянске на магистральном канализационном коллекторе произошел обвал сразу в четырех местах. Коллектор транспортирует до 80% стоков города. Его сделано из железобетонных труб и введен в эксплуатацию в 2002 году. Авария произошла вследствие газовой коррозии верхнего свода коллектора.

Коммунальное предприятие «Бердянскводоканал» начало ремонтные работы, сообщают на сайте предприятия, передает УНИАН.

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