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вторник, 29 января, 2019, 23:50 Мир
Асадовцы обстреляли гражданскую зону в провинции Идлиб, 12 погибших

В Сирии в результате обстрела гражданской зоны войсками режима Асада погибли более 12 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой Middle East Eye.

«По меньшей мере 12 человек были убиты в результате обстрела сирийской армии в последнем очаге повстанцев на северо-западе государства», – говорится в сообщении.

Как отмечается, под обстрел попал город Марат аль-Нуман в провинции Идлиб.

 
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Сирияновости мираБашада Асад
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