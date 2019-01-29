Андрей Сенченко хочет «накинуть» Януковичу еще несколько лет тюрьмы за развал армии

Спецслужбы, разведки и СБУ 4 года насыщали российской агентурой! И делал это Янукович. Именно Янукович назначил Соломатина, Лебедева и Ильина.
Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины предыдущих созывов Андрей Сенченко.
Гость программы отметил, что на налоги, которые платит каждый украинец, существует армия, разведка, СБУ и другие силовые структуры страны.
«То есть все время, когда Янукович был президентом Украины, налогоплательщики платили деньги. Как их использовали – это отдельный вопрос. Мы же знаем, как работала фабрика, которая упаковувала эти миллионы в целлофан и отвозила в разные города. Но это вопрос отдельный»,– отметил Андрей Сенченко.
Самый важный вопрос к экс-президенту Януковича, по словам Сенченко, что украинскую армию, которая существовала за деньги налогоплательщиков, насыщали российской агентурой.
«Армию разрушали. Насыщали российской агентурой. И спецслужбы, и разведку, и СБУ 4 года насыщали российской агентурой! И делал это Янукович. Янукович назначил Соломатина, Лебедева, Ильина. То есть, разрушенная украинская армия и насыщенные российской агентурой военные структуры Украины, были не то что неспособны отдавать приказы в 2014-м году, это просто было не возможно. Более того, танки в армии были без аккумуляторов и без горючего»,– подчеркнул Андрей Сенченко.
Экс-нардеп добавил, что эти материалы в судебном процессе против президента-беглеца Януковича не были изучены.
«Роль Януковича в разрушении силовых структур Украины, которые отвечают за безопасность, не была изучена»,– подчеркнул Сенченко.
Как сообщалось ранее, Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.
Адвокаты президента-беглеца обещали подать апелляцию на этот приговор.