Американский боксер был застрелен у себя дома 12-летним парнем

Американский боксер второго полулегкого веса Джон Ванметер был застрелен в своем же доме 12-летним ребенком.

Как сообщает boxingscene.com, инцидент произошел в доме Ванметера и его подруги. Пара услышала громкий шум, будто кто-то пытался взломать их двери. Ванметер пошел разбираться, а девушка вызвала полицию. По прибытии полицейские нашли труп боксера с единственным огнестрельным ранением в голову.

Свидетели сообщили полиции, что подозреваемым является неизвестный субъект, одетый во все черное и в черной бандане на нижней части лица.

Преступник в конце концов был пойман. Как оказалось, ему всего 12 лет. Из-за своего возраста (до 14 лет) и согласно законам штата Техас несовершеннолетнему подозреваемому грозит максимальное наказание – 40 лет тюрьмы.

Добавим, что у Ванметера остались двое детей. Профессиональную боксерскую карьеру он начал в 2016 году и с тех пор провел шесть боев. Свой следующий поединок он должен был провести в феврале.

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