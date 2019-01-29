20-летний Павел Гриб находится на грани жизни и смерти, – Денисова

20-летний политзаключенный Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, ведь состояние здоровья сверхкритическое.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В результате обследований врачами диагностирован целый ряд серьезных болезней.

«По имеющейся информации, «ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области», где содержится Павел, недооценивается критическое состояние парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний», – пишет Денисова.

Она добавила, что Павел Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на состояние здоровья узника Кремля ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неправильное питание.

«Обращаюсь к Председателю Комитета против пыток Организации Объединенных Наций Йенсу Модвигу, к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, Вице-президенту Международного Комитета Красного Креста Жилю Карбонье, к Главе делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алану Эшлиманну, Председателю Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Фионе Фрейзер, и прошу содействовать предоставлению Павлу Грибу немедленной медицинской помощи», – отмечает г-жа Денисова.

Она также обратилась к дипломатических представителям, которые находятся в Ростове-на-Дону, с просьбой принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод политзаключенного. Прошу присутствовать во время судебных заседаний по делу в отношении заключенного гражданина Украины Павла Гриба.

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