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понедельник, 28 января, 2019, 18:10 События
Жители оккупированного Донецка в соцсетях предлагают одежду в обмен на еду, – журналист

На оккупированных территориях ОРДЛО в соцсетях меняют одежду на продукты питания.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, обнародовав соответствующие скриншоты, информирует УНИАН.

Фото: Денис Казанський/Twitter
Фото: Денис Казанский/Twitter

В объявлениях можно увидеть одежду меняют на гречку, сахар, рис, макароны, муку, сок, детское пюре и шоколад.

Фото: Денис Казанський/Twitter
Фото: Денис Казанский/Twitter

«О современном уровне жизни в ОРДЛО можно судить по таким объявлениям», – пишет журналист.
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донбассДонецкпродукты питанияобменновости Украины
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2019-01-28 18:36 :48