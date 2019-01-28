Жители оккупированного Донецка в соцсетях предлагают одежду в обмен на еду, – журналист

На оккупированных территориях ОРДЛО в соцсетях меняют одежду на продукты питания.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, обнародовав соответствующие скриншоты, информирует УНИАН.

Фото: Денис Казанский/Twitter

В объявлениях можно увидеть одежду меняют на гречку, сахар, рис, макароны, муку, сок, детское пюре и шоколад.

Фото: Денис Казанский/Twitter

«О современном уровне жизни в ОРДЛО можно судить по таким объявлениям», – пишет журналист.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.