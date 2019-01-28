Журналист назвал главное преимущество Вакарчука перед другими политическими деятелями

Святослав Вакарчук поступил правильно, что отказался от участия в президентской гонке. Однако его не стоит списывал со счетов, потому что он остался авторитетным для общества.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил журналист Роман Реведжук.

Господин Реведжук не соглашается с мнением, что Святослав Вакарчук стал людям неинтересен, про якобы указывающие его рейтинги. В то же время он соглашается с выбором господина Вакарчука не принимать участия в президентских выборах, потому что достаточно много фриков, которые уже показали себя изнутри.

«Вакарчук поступил правильно, что отказался от участия, но я бы не списывал его со счетов, потому что он довольно рейтинговая и известная личность. Он как общественный деятель остался авторитетным для общества.

В отличие от других кандидатов, ему не нужно рекламировать себя через президентскую кампанию, чтобы строить свою парламентскую команду, ему достаточно своей узнаваемости. Я думаю, он будет в процессе выстраивать свою парламентскую команду», – отметил Реведжук.

Однако гость программы считает, что людям, которые занимаются культурой и искусством, не нужно идти в политику. По его словам, такие моральные авторитеты, как, например, Вакарчук и другие художники, в условиях, когда Украина стала заложником ситуации со стороны РФ, должны выстраивать народную дипломатию.

«Как они могут это делать, если они уже занимают какие-то политические позиции? И это им минус. Посмотрите, сколько певцов заняли политическую позицию, а не общественную! Они начали ездить в Россию, чем создали себе антиимидж», – прокомментировал журналист.

Напомним, что 28 января Вакарчук официально заявил что не пойдет в президенты .

Добавим, недавно Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и пообещал привести в украинскую политику новые лица.

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